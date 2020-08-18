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الجيش المصري يرسل مساعدات طبية لمتضرري السيول في السودان

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يرسل مساعدات طبية لمتضرري السيول في السودان
Sputnik
طائرة عسكرية مصري
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أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال مساعدات طبية لمتضرري السيول في السودان بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفقا للبيان أقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة .

وأعرب الجانب السوداني عن خالص تقديره وامتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية موجها التحية للشعب المصري حكومة وشعبا.

المصدر: RT

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