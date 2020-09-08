 
مباشر

سوريا.. 58 إصابة جديدة بكورونا جلّها في العاصمة دمشق

أخبار العالم العربي

سوريا.. 58 إصابة جديدة بكورونا جلّها في العاصمة دمشق
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oowk

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3229 إصابة مؤكدة.

إقرأ المزيد
سوريا .. 4 وفيات و67 إصابة جديدة بكورونا
سوريا .. 4 وفيات و67 إصابة جديدة بكورونا

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 3229، وتم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 137".

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 744.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا