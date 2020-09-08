سوريا.. 58 إصابة جديدة بكورونا جلّها في العاصمة دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3229 إصابة مؤكدة.

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وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 3229، وتم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 137".

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 744.

المصدر: RT