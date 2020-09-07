رئيس الوزراء الفلسطيني: أموال المقاصة أموالنا ولا نقبل الابتزاز الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يوم الاثنين، إن "أموال المقاصة هي أموال شعبنا ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل".

وأضاف اشتيه في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله: "مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل عديدة صعبة مرت علينا بصبر شعبنا وإصراره على حقوقه".

وأكد أن "صفقة القرن" ومخططات الضم الإسرائيلية أصبحت خلف ظهورنا "بسبب الموقف الفلسطيني الصلب بقيادة الرئيس محمود عباس وثبات شعبنا والدعم الدولي والعربي".

وبحث المجلس كذلك "الجهود الدبلوماسية لمواجهة المخططات الأمريكية الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، حيث اطلع المجلس على الإجراءات الجاري ترتيبها لانعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب يوم التاسع من الشهر الجاري لبحث عملية التطبيع التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل بالنظر لما تلحقه تلك العملية من أضرار فادحة بالقضية الفلسطينية".

كما ناقش المجلس "جهود الوفد الوزاري الذي يواصل جولته في قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي، واطلع على ما تم تقديمه من أجهزة ومستلزمات طبية لسد النقص الحاصل في المستشفيات هناك، لتمكينها من مواجهة الوباء، حيث تم إرسال عشرين شاحنة إلى القطاع تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعي ومستلزمات طبية أخرى".

المصدر: وفا