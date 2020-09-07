الرئيس السوري يشكر روسيا على مساعدة بلاده في الحرب ضد الإرهاب والدعم السياسي

أعرب الرئيس السوري، بشار الأسد، عن شكره لروسيا على مساعدتها لبلاده في الحرب ضد الإرهاب وعلى الدعم السياسي، الذي أبدته خلال الأزمة التي تمر بها سوريا.

كما عبر الأسد خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفدا روسيا على رأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف، عن امتنانه لقيادة الحكومة الروسية "على المساعدات الإنسانية، التي قدمتها لسوريا لمكافحة الوضع الوبائي الصعب".

وأكد الأسد على أن الحكومة السورية عازمة على مواصلة العمل مع الحلفاء الروس بغية تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سورية.

RT

بدوره قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، خلال محادثاته مع الأسد إن موسكو تثمن عاليا الشراكة القائمة بين البلدين.

كما هنأ بوريسوف الأسد بفوز "الجبهة الوطنية التقدمية" في الانتخابات البرلمانية.

وأكد الوفد الروسي استمرار دعم روسيا لـسورية ومساعدتها في مساعيها السياسية على المسارات المختلفة رغم محاولات بعض الدول الغربية عرقلة الوصول إلى أي تفاهمات أو اتفاقات تصب في مصلحة الشعب السوري، مشددين على التمسك والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة أراضيها وسيادتها واستعادة دورها الإقليمي والدولي.

RT

RT

المصدر: RT