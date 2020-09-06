السعودية.. القبض على امرأة في المدينة المنورة تدعي العلاج بالطاقة والصوت

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على مواطنة تمارس العلاج من خلال الطاقة والصوت والمساندة النفسية في فيلا سكنية في المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، أنه وبالتعاون مع الجهات الأمنية "تمكنت من القبض على سعودية لممارستها العلاج من خلال الطاقة والصوت وهي ممارسات غير معترف بها، وبشكل غير نظامي بفيلا سكنية بالمدينة".

وأشار متحدث صحة المدينة إلى "ورود بلاغ للشؤون الصحية يفيد بوجود سيدة سعودية تمارس العلاج بالطاقة والصوت بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، فقد تم التنسيق مع النيابة العامة والأمن العام لوضع خطة محكمة للإطاحة بها".

وقال: "توجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة المدينة ممثلة في إدارة الالتزام مع الجهات المشاركة مساء يوم الأحد، وتمت مداهمة الموقع وعثر على السيدة في أحد الفلل السكنية تمارس ممارسات العلاج بالطاقة والمساندة النفسية".

وأضاف أن "الفيلا السكنية كان تحتوي أدوات لإصدار أصوات معينة وسرير طبي للكشف السريري وزيوت مختلفة، وتم ضبطها فورا بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفتها لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية، وقد أحيلت المذكورة للجهات الأمنية".

ودعت صحة المدينة كافة المجتمع إلى عدم دعم هذه الفئة من خلال زيارة الأطباء أو المواقع غير الموثوقة أو من يدعون العلاج أو الترويج لهم والإبلاغ عنهم.

المصدر: "عكاظ"