عدد مصابي كورونا في لبنان يتجاوز 20 ألفا

تواصل إصابات فيروس كورونا في لبنان تسجيل أرقام مرتفعة، حيث تجاوز عدد المصابين بالعدوى في البلاد 20 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 191 حالة.

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وأعلنت ​​وزارة ​الصحة​ العامة​​ في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 415 إصابة جديدة ب​​​فيروس كورونا​​​ المستجد خلال ​الساعات​ الـ 24 الأخيرة، 396 حالة منها تعود لمقيمين، في حين أن 19 إصابة تعود لوافدين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 20011.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات في عموم البلاد بلغ 191 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 8996 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2162 فحصا في ​المطار.

المصدر: النشرة