الصحة اللبنانية: تسجيل 527 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

تواصل إصابات فيروس كورونا في لبنان بتسجيل أرقام مرتفعة، حيث رصدت اليوم الجمعة أكثر من 500 إصابة على أساس يومي، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي بسبب الفيروس 183.

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وأعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 19480 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 525 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، وحالتين بين الوافدين.

ولفتت الوزارة إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 183.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 9099 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2452 فحصا في ​المطار.

المصدر: النشرة