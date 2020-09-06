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الأمن التونسي يقضي على 3 إرهابيين طعنوا شرطيين في سوسة

أخبار العالم العربي

الأمن التونسي يقضي على 3 إرهابيين طعنوا شرطيين في سوسة
Reuters
عناصر أمن تونسيين، أرشيف
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أعلنت قوات الأمن التونسية، أنها قضت على 3 إرهابيين شاركوا في عملية طعن عنصرين من الأمن اليوم الأحد في محافظة سوسة.

وقال الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إنه "تم القضاء على 3 إرهابيين في سوسة خلال العملية الإرهابية التي وقعت اليوم الأحد عند مفترق أكودة المؤدي إلى القنطاوي، والتي تعرض خلالها عنصران من الحرس إلى الطعن من قبل إرهابيين، ما أدى إلى إستشهاد الوكيل سامي مرابط، فيما وصفت حالة الوكيل رامي الإمام بالخطيرة".

وأفاد الناطق الرسمي بإسم  قوات الأمن الداخلي في محافظة سوسة نعيم الرمضاني، بأنه "القضاء على الإرهابيين الثلاثة تم بعد محاصرتهم في مدرسة بأكودة بعد عملية ملاحقة تلت طعن عنصري الحرس".

المصدر: موزاييك

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