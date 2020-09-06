بعد تخفيضها بسبب كورونا.. طيران الإمارات تعيد دفع رواتب العاملين كاملة

أعلن ناطق باسم شركة طيران الإمارات أن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل، بداية من شهر أكتوبر، بعد تخفيضها بسبب تعليق الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، الصادرة الأحد، كانت الناقلة قد قررت إجراء تخفيض مؤقت في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة بين 25 إلى 50 بالمئة، في شهر مارس الماضي، إثر تداعيات جائحة كورونا .

واستثنت الشركة، التي تتخذ من مطار دبي الدولي مركزا لعملياتها، من تخفيض الرواتب الأساسية آنذاك الموظفين العاملين في الدرجات الدنيا.

ومع تخفيف القيود المتعلقة بالوباء، في بعض البلدان، استأنفت شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى وجهات عالمية.

وارتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات إلى 84 وجهة، في سبتمبر الجاري.

المصدر: الإمارات اليوم