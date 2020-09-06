وزارة الصحة بصنعاء: من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات بسبب أزمة المشتقات النفطية

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء يوسف الحاضري، من التوقف الكلي في كافة المنشئات الصحية بسبب نفاد الوقود جراء "احتجاز قوى العدوان" لسفن المشتقات النفطية.

وقال يوسف الحاضري، إنه من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة المشتقات النفطية.

وذكر أن المنظمات الدولية لا تلتفت بجدية إلى الأزمة الإنسانية في اليمن ولا تهتم إلا بجمع الأموال.

ولفت إلى أن أكثر من 400 مستشفى حكومي وخاص في الجمهورية تعاني من أزمة المشتقات النفطية.

وكان مكتب الصحة العامة بمحافظة حجة أعلن في وقت سابق توقف تقديم الخدمات الطبية بمستشفى "الشهيد ياسر وثاب" بمديرية خيران المحرق، بسبب نفاد كمية المحروقات لدى المستشفى.

بيان هام جدا صادر من مكتب الصحة بمحافظة حجة وفيه ايقاف بعض المنشئات الصحية جراء استمرار تحالف العدوان بمنع وصول المشتقات النفطية .... pic.twitter.com/QZe6XD8n0T — د. يوسف الحاضري - ناطق وزارة الصحة اليمنية (@MOH_Speaker_Y) September 5, 2020

المصدر: RT