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وزارة الصحة بصنعاء: من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات بسبب أزمة المشتقات النفطية

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وزارة الصحة بصنعاء: من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات بسبب أزمة المشتقات النفطية
Reuters
صنعاء
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حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء يوسف الحاضري، من التوقف الكلي في كافة المنشئات الصحية بسبب نفاد الوقود جراء "احتجاز قوى العدوان" لسفن المشتقات النفطية.

وقال يوسف الحاضري، إنه من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة المشتقات النفطية.

وذكر أن المنظمات الدولية لا تلتفت بجدية إلى الأزمة الإنسانية في اليمن ولا تهتم إلا بجمع الأموال.

ولفت إلى أن أكثر من 400 مستشفى حكومي وخاص في الجمهورية تعاني من أزمة المشتقات النفطية.

وكان مكتب الصحة العامة بمحافظة حجة أعلن في وقت سابق توقف تقديم الخدمات الطبية بمستشفى "الشهيد ياسر وثاب" بمديرية خيران المحرق، بسبب نفاد كمية المحروقات لدى المستشفى.

المصدر: RT

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