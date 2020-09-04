مصر.. ضبط الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بمريضاته فى طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أن الطبيب تحرش بهن.

وبحسب السيدات فإن الطبيب تحرش بهن لفظيًا وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.. حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.

وكانت نيابات غرب طنطا بمحافظة الغربية أصدرت توجيهات لسماع أقوال 4 سيدات من المبلغات بوقائع تحرش جنسي ومغازلتهن أثناء جلسات علاجية داخل إحدى عيادات طبيب نفسي شهير بوسط مدينة طنطا.

في المقابل تقدم محاميا الدفاع عن السيدات الأربع، بشكوى تضمنت استنادهن في اتهامهن بأن الطبيب زعم علاجهن داخل عيادته الخاصة، ولكنه حاول مرارا وتكرارا تقبيلهن واحتضانهن أثناء جلسات علاجية بعيادته، ولكنهن امتنعن عن الاستجابة لكافة أوجه وسبل الإغراءات التي اتبعها لإسقاطهن في شباكه العاطفية.

وأشار المحامي صموئيل ثروت، لجريدة "الوطن"، إلى أن فريق النيابة العامة استمع على الفور لأقوال السيدات المبلغات لأكثر من 5 ساعات متواصلة ضد الطبيب وتعرضهن للتحرش الجنسي واللفظي خلال جلسات علاجية طوال 5 أشهر الماضية.

وأضاف المحامي أنه فور بدء النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء الطبيب المتهم ومواجهته بأقوال السيدات اللاتي تعرضن للتحرش، ستتقدم الضحايا ببلاغات إضافية ضده لردعه قانونيا.

وأشار إلى أن عددا من المسؤولين في مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، أعلنوا تضامنهم مع الفتيات الأربع، لافتين إلى ضرورة تطبيق القانون ولوائح عقوبات التحرش التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية المشددة.

ناصر حاتم

المصدر: وسائل إعلام مصرية