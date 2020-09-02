قفزة كبيرة بإصابات كورونا في الإمارات وتراجع طفيف في الكويت

ذكرت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم رصد 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 574 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية منذ 27 مايو عندما تم تسجيل 883 حالة.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات في الإمارات حتى الآن 71540، منها 387 وفاة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة خلال اليوم الماضي، فيما زاد عدد المتعافين بـ538 خلال أمس ووصل إلى 62029.

وزاد معدل الإصابات الجديدة خلال الأسابيع الماضية في الدولة الخليجية التي شهدت اتجاها نزوليا عاما في الإصابات بشكل عام منذ ذروة الإصابات اليومية في مايو، وذلك بعد أن رفعت الحكومة في 24 يونيو حظر تجول كان مفروضا في أنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس وأعادت فتح دبي أمام الزائرين الأجانب في 7 يوليو.

وحذرت وزارة الصحة في أغسطس من احتمال ارتفاع معدل الإصابات، فيما قال مسؤول حكومي إنه من الممكن إعادة فرض حظر التجول إذا حدث ذلك.

وفي الكويت تم تسجيل اليوم 667 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بالفيروس مقارنة مع 702 إصابة و3 وفيات أمس، ما رفع الحصيلة إلى 86478 إصابة و535 وفاة.

وتماثل للشفاء 552 مريضا خلال اليوم الماضي ليصبح مجموعهم 78209 مع بقاء 7734 حالة نشطة.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 667 حالة جديدة، وتسجيل 552 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 86,478 حالة pic.twitter.com/ws4J09f2l9 — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) September 2, 2020

المصدر: وكالات