بحضور أحد الأمراء.. سعودي يعفو عن قاتل ابنه (فيديو + صور)

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس لجنة إصلاح ذات البين في مكتبه، إعلان عفو المواطن ثواب بن محمد بن مدغم الأكلبي عن قاتل ابنه لوجه الله دون قيد أو شرط.

ويأتي عفو المواطن استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير الذي ثمن هذا الموقف الإنساني غير المستغرب.

وقال الأمير تركي بن طلال إن تنازل المواطن ابن مدغم لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه يعكس مدى التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه الدولة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز.

وأكد أن ذلك ما تسعى إليه لجنة إصلاح ذات البين التي تعمل على جانب من الأهداف التي تحملها لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة.

وأضاف أن ضرب والد القتيل بتنازله أعلى درجات العفو والتسامح ودون مقابل، مبينا أن ذلك يعد من سمات المواطن السعودي النبيل.

في المقابل، قدم ابن مدغم شكره لأمير منطقة عسير على المواقف الإنسانية التي يقدمها ويسعى إليها في بث روح التسامح والتكاتف والائتلاف بالمنطقة، والعمل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة لحفظ حقوق المواطن، فيما أبدى رغبته بطلب إطلاق سراح قاتل ابنه والعفو عن الحق العام ليعود إلى أسرته.

📄 #خبر ||



استجابة لشفاعة سموه وبدون مقابل:

الأمير #تركي_بن_طلال يشهد إعلان تنازل المواطن ثواب بن مدغم الأكلبي عن قاتل ابنه لوجه الله.

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#خبر ||



استجابة لشفاعة سموه وبدون مقابل:

الأمير #تركي_بن_طلال يشهد إعلان تنازل المواطن ثواب بن مدغم الأكلبي عن قاتل ابنه لوجه الله. pic.twitter.com/DuTy6dc3zc — إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 1, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية