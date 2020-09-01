كوشنر يزور جامع الشيخ زايد الكبير (صور)

زار جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له، جامع الشيخ زايد الكبير ضمن زيارته الرسمية للإمارات.

وتجول الوفد يرافقه يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرف من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي يضم عددا من الصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.

وام

وام

المصدر: وام