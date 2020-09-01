جناية هتك عرض بالإكراه.. سائق في دبي يصور صديقه عاريا بسبب 500 درهم

بدأت محكمة الجنايات في دبي بمحاكمة سائق آسيوي، قام بتصوير صديقه عاريا بهاتفه المحمول أثناء استحمامه، بسبب تخلف الأخير عن سداد مبلغ 500 درهم كانت مستحقة للمصوّر.

ويواجه السائق، تهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بدبي، إنه اقترض المبلغ من صديقه بعد أن شرح له ظروفه، واتفق معه على رد المبلغ بعد شهر واحد، ثم تخلف عن السداد بسبب ظروف ألمت به، ووعده بذلك فور تقاضيه راتبه، ولم يمانع المتهم أو يتحدث معه في الأمر لاحقا.

وأضاف المجني عليه أنه فوجئ باتصال من شقيقه في بلاده يخبره بأنه تلقى رسالة من المتهم تحوي فيديو له عاريا أثناء استحمامه وصورا أخرى، فرجع إلى المتهم وسأله عن سبب قيامه بذلك، فرد عليه الأخير بأنه فعل ذلك بسبب تخلفه عن سداد المبلغ، فاشتكى لمسؤول السكن وأبلغ الشرطة التي قبضت على المتهم.

المصدر: emaratalyoum