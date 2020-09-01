إسماعيل هنية ​يصل​ إلى ​لبنان

وصل اليوم الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي ل​حركة "حماس" إسماعيل هنية إلى لبنان، في أول زيارة له منذ 27 عاما.

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ورحب عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس" علي بركة بوصول هنية، مشيرا إلى أن "زيارة هنية إلى لبنان تعد الأولى له بعد عودته إلى فلسطين عام 1993 مع أخوانه المبعدين إلى بلدة مرج الزهور في البقاع الغربي".

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت عن إلغاء اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر يوم الخميس المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقال مصدر من حركة "الجهاد الإسلامي" إن "الجهات اللبنانية المختصة أبلغت الفصائل الفلسطينية عبر السفارة في بيروت، اعتذارها عن استضافة اجتماع الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل وكان مقررا عقده يوم الخميس المقبل بالتزامن مع رام الله عبر الفيديو كونفرانس".

وأوضحت مصادر متطابقة أن السفارة أبلغت قادة الفصائل بإلغاء الاجتماع لأسباب خاصة.

وأشارت إلى أن اتصالات ستجرى الليلة وغدا في محاولة لإيجاد بديل سريع من أجل إنجاح الاجتماع القيادي الهام.

وكان من المفترض أن يشارك هنية في الاجتماع، بحضور زياد النخالة أمين عام "الجهاد الإسلامي"، وممثلين عن الفصائل الأخرى ممن يتواجدون بشكل شبه دائم في لبنان، وذلك لبحث تنسيق الموقف الداخلي في مواجهة "صفقة القرن" الأمريكية ومخاطر التطبيع مع إسرائيل.

المصدر: النشرة + سما