لبنان يعتذر عن استضافة اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن إلغاء اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر يوم الخميس المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقال مصدر من حركة "الجهاد الإسلامي" إن "الجهات اللبنانية المختصة أبلغت الفصائل الفلسطينية عبر السفارة في بيروت، اعتذارها عن استضافة اجتماع الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل وكان مقررا عقده يوم الخميس المقبل بالتزامن مع رام الله عبر الفيديو كونفرانس".

وأوضحت مصادر متطابقة أن السفارة أبلغت قادة الفصائل بإلغاء الاجتماع لأسباب خاصة.

وأشارت إلى أن اتصالات ستجرى الليلة وغدا في محاولة لإيجاد بديل سريع من أجل إنجاح الاجتماع القيادي الهام.

وكان من المفترض أن يصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى بيروت يوم الأربعاء للمشاركة في الاجتماع، بحضور زياد النخالة أمين عام "الجهاد الإسلامي"، وممثلين عن الفصائل الأخرى ممن يتواجدون بشكل شبه دائم في لبنان، وذلك لبحث تنسيق الموقف الداخلي في مواجهة "صفقة القرن" الأمريكية ومخاطر التطبيع مع إسرائيل.

المصدر: وكالة "سما"