الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار قطر إلغاء نظام الكفالة

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان قطر عن إصلاحات في نظام العمل تتضمن إلغاء نظام الكفالة ووضع حد أدنى للأجور.

وأشار الاتحاد في بيان صدر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء إلى دعمه القوي للإصلاح القطري الذي كان محل نقاش بين بروكسل والدوحة في إطار الحوار غير الرسمي حول حقوق الإنسان.

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وقال البيان: "يتطلع الاتحاد الأوروبي لتطبيق سليم للإصلاحات الجديدة ويأمل أن تواصل قطر تطوير تشريعاتها الخاصة بحقوق العمالة في البلاد".

ومن المنتظر أن تدخل الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، لتصبح قطر بذلك أول دولة خليجية تلغي نظام الكفالة الذي يعطي للكفيل، أي صاحب العمل من مواطني الدولة، إمكانية التحكم بحركة وحقوق العامل الأجنبي.

يذكر أن دول الخليج، ومنها قطر، تواجه انتقادات شديدة بسبب اعتمادها نظام الكفيل، الذي ينظر إليه على أنه نظام يشرع العبودية والرق في العصر الحديث.

المصدر: وكالة "آكي"