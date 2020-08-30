قطر تعلن عن حد أدنى شهري جديد للأجور في إطار إصلاحات عمالية

أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الأحد، أنها حددت المستوى الأدنى للأجر الشهري "الأساسي" عند ألف ريال قطري.

وذكرت وزارة العمل القطرية، أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري "الأساسي" عند ألف ريال (275 دولارا أمريكيا) في إطار إصلاحات عمالية تجري في البلاد.

وأضافت أن الحد الأدنى الجديد للأجر سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية.

كما أعلنت الوزارة أن الحكومة القطرية اتخذت قرارا بإلغاء اشتراط موافقة الشركات على تغيير الوظيفة.

في غضون ذلك أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، قانونا بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وآخر حول تعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

المصدر: "رويترز" + "الشرق"