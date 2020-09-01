من هو قائد قوات التحالف العربي الجديد؟

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا بتكليف نائب رئيس هيئة الأركان العامة، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، بمهمة قيادة قوات التحالف العربي في اليمن.

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وفيما يلي لمحة عن السيرة الذاتية للفريق ركن مطلق الأزيمع:

حصل الأزيمع على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وبدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت، ثم مساعدا لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

وتولى قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم تولى قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة "درع الجنوب".

كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عُين قائدا للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.

ونظرا لخبرته العسكرية، عين مستشارا عسكريا في مكتب وزير الدفاع السعودي، لإبداء الرأي والمشورة في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية.

بعد ذلك صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك السعودي سلمان عبد العزيز آل سعود، أصدر أمس الاثنين، أمرا ملكيا أنهى بموجبه خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

المصدر: واس