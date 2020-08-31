مراسلنا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق (فيديو)

أفاد مراسل RT في سوريا ليل الاثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

وأضاف مراسلنا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية وعدد من الصواريخ في سماء ريف دمشق.

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى أن العدوان تم من فوق جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل.

وصرح مصدر عسكري بأن عدوانا إسرائيليا جويا استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ، مؤكدا أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لها.

المصدر: RT + وكالات