حماس تعلن التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل لاحتواء التصعيد في غزة

أعلنت حركة حماس، مساء الاثنين، أنه تم التوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة مع إسرائيل.

وقالت حماس في بيان صدر عن مكتب رئيس الحركة إسماعيل هنية، "تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا"، موضحا أن هذا التفاهم جاء بعد جولة حوارات واتصالات مع الجانب الإسرائيلي كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي.

وبعدما وجهت حماس الشكر إلى قطر، أضاف البيان أنه "سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا (بدون ذكرها)، فضلا عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وقال مسؤول في غزة إن "التفاهم مع الاحتلال تم بتنسيق مع كافة فصائل المقاومة، وأعطيت تعليمات لوقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة طالما توقف العدوان".

وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أنه وفق التفاهم الجديد "سيتم بدء توريد الوقود عبر معبر كرم أبو سالم التجاري صباح الثلاثاء وتشغيل محطة الطاقة".

وقبل نحو ثلاثة أسابيع فرضت إسرائيل سلسلة إجراءات عقابية بينها وقف توريد الوقود والعديد من البضائع والسلع إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية في القطاع، وإغلاق البحر أمام الصيادين الفلسطينيين.

المصدر: وكالات