العراق.. أمر قبض بحق زعيم حزب يمتلك فضائية بثت أغاني في عاشوراء
أصدرت محكمة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، مذكرة قبض بحق زعيم حزب الحل جمال الكربولي الذي يمتلك قناة دجلة الفضائية بسبب بثها أغان في يوم العاشر من محرم.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "المحكمة قررت إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة، جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق".
وأضافت، أن "الأمر جاء بناء على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات".
وتابع: "كما قررت المحكمة إشعار هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة".
المصدر: RT