العراق.. أمر قبض بحق زعيم حزب يمتلك فضائية بثت أغاني في عاشوراء

أصدرت محكمة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، مذكرة قبض بحق زعيم حزب الحل جمال الكربولي الذي يمتلك قناة دجلة الفضائية بسبب بثها أغان في يوم العاشر من محرم.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "المحكمة قررت إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة، جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق".

وأضافت، أن "الأمر جاء بناء على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات".

وتابع: "كما قررت المحكمة إشعار هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة".

المصدر: RT