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الأردن.. الملكة نور الحسين تنشر رابطا لمقال عن حملة تضامن مع الأمير علي بن الحسين

أخبار العالم العربي

الأردن.. الملكة نور الحسين تنشر رابطا لمقال عن حملة تضامن مع الأمير علي بن الحسين
Reuters
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نشرت الملكة نور الحسين، أرملة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال على صفحتها في "تويتر" رابطا لتقرير عن حملة تضامن مع الأمير علي والرسام عماد حجاج، على خلفية انتقادات إماراتية.

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وكان الأمير علي بن الحسين، الأخ الشقيق للملك الأردني عبد الله الثاني، قد حذف مؤخرا تغريدة ورابطا لمقال مضاد للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وذلك عقب صدور ردود فعل غاضبة من الإمارات ودول خليجية.

المصدر: تويتر

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