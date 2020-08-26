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الأمير علي بن الحسين يحذف تغريدة بمقال يهاجم التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

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الأمير علي بن الحسين يحذف تغريدة بمقال يهاجم التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
Reuters
الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله الثاني
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حذف الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله الثاني، تغريدة نشرها على موقع "تويتر" مدرج فيها مقال يهاجم التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وتضمنت التغريدة التي نشرها الأمير رابط مقال نشره موقع "ميدل إيست آي"، والذي تضمن صورة مسيئة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وجاء المقال بعنوان "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: اختراق كبير أم خيانة؟"، ويحمل صورة لمحمد بن زايد مع كلمات "خائن" و"التطبيع خيانة".

وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة في الإمارات وبعض دول الخليج، ما اضطر الأمير لحذف المنشور.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي

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