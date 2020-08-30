السعودية توافق على تحليق أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات عبر أجواء المملكة

أفادت مصادر مطلعة لرويترز بأن الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، والتي من المخطط لتنفيذها غدا الاثنين، ستحلق عبر أجواء السعودية.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ووكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن مصادرهما، أن السعودية وافقت على أن تجري رحلة شركة "إل عال" غدا من تل أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية.

ويضم الوفد الأمريكي كلا من كبير مستشاري وصهر رئيس الولايات المتحدة جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، بينما سيترأس وفد إسرائيل رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

وذكرت "يديعوت أحرنوت" أن كوشنر يبذل جهوده لإقناع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإرسال مبعوثين سعوديين رفيعي المستوى إلى أبوظبي الاثنين، بالتزامن مع وصول البعثة الأمريكية الإسرائيلية إلى العاصمة الإماراتية.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من استمرار الخلاف في القصر الملكي السعودي بشأن موضوع التطبيع مع إسرائيل، إلا أن العلاقة بين كوشنير وبن سلمان أدت إلى موافقة السعودية على الرحلة عبر أجواء المملكة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الأحد، أن إسرائيل ستنفذ غدا الاثنين أول رحلة تجارية جوية في التاريخ إلى الإمارات، ستحمل وفدين إسرائيليا وأمريكيا رفيعي المستوي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات