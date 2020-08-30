نتنياهو يعلن عن تنفيذ أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات الاثنين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستنفذ غدا الاثنين أول رحلة تجارية جوية في التاريخ إلى الإمارات، مبينا أنها ستحمل وفدين إسرائيليا وأمريكيا رفيعي المستوي.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع الوفد الأمريكي الذي يضم كلا من كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبرايان: "غدا ستنفذ أول رحلة تجارية إسرائيلية للإمارات وتضم الوفد الأمريكي والوفد الإسرائيلي رفيعي المستوى".

بدوره، صرح كوشنر: "غدا سأستقل طائرة EL Al 971 من تل أبيب إلى أبو ظبي... هذه الصفقة ستقرب الدول الثلاث، الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، في التعاون الأمني لمواجهة التهديدات المشتركة".

وأضاف كوشنر: "اليوم نحتفل باختراق تاريخي في مسار السلام في المنطقة، يجب أن نحتفل به لأن ذلك لا يحدث كثيرا ولا يحدث بسهولة.. اعتقد الكثيرون أن خطة ترامب للسلام مستحيلة لكننا أثبتنا العكس".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "سأغادر غدا على متن أول رحلة مباشرة تقلع من مطار بن غوريون في تل أبيب وتحط في أبو ظبي... المسلمون الذين يريدون الصلاة في المسجد الأقصى سيتمكنون من تحقيق ذلك عبر المجيء إلى تل أبيب والهبوط فيها".

المصدر: RT