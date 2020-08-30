أدوات كوشنير للضغط على ولي العهد السعودي للمشاركة في المباحثات الإسرائلية - الإماراتية

يعمل مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، على إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بضرورة المشاركة في المباحثات الإسرائيلية الإماراتية.

ومع اقتراب أول زيارة لوفد إسرائيلي إلى أبوظبي بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات، لبحث العلاقات الثنائية، قالت تقارير إعلامية إن كوشنير يسعى لإقناع الرياض بإرسال وفد سعودي للمشاركة في حفل توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في واشنطن مع رؤساء دول الإمارات والبحرين، أو أن تتضاعف احتمالات فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن في الانتخابات، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات أمريكية مع إيران، التي ترى فيها السعودية خطرا وتهديدا لأمنها.

ومن المقرر أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى أبوظبي، غدا الاثنين، برفقة كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة بعد الاتفاق التاريخي لإقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والإمارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المستشار الأمريكي يبذل جهودا من أجل أن تسير السعودية على خطى الإمارات وتطبع علاقاتها مع إسرائيل.

ورجحت الصحيفة أن يصل عدد من المبعوثين السعوديين إلى أبوظبي، يوم غد الاثنين، بالتوازي مع وصول الوفد الإسرائيلي.

المصدر: وكالات