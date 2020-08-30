الخطوط الإسرائيلية تتواصل مع السلطات السعودية للسماح لها بعبور أجوائها

كشفت وسائل إعلام عبرية أن شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال" تقدمت بطلب لسلطة الطيران السعودية، للسماح لها بالتحليق عبر أجوائها خلال رحلتها إلى أبوظبي المقرر إجراؤها غدا الاثنين.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن طلب "إلعال" إلى هيئة الطيران المدني السعودية، أرسل عبر مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووسطاء دوليين، وأشار إلى أن الشركة لم تتلق حتى هذه اللحظة الرد السعودي على طلبها.

ونقل "واينت" عن مسؤول في شركة الطيران الإسرائيلية، قوله إن "التوقعات تشير إلى أن السلطات السعودية ستمنح "إلعال" موافقة استثنائية كون الطائرة تضم وفدا أمريكيا رفيع المستوى. وفي حالة رفض السعودية للطلب الإسرائيلي، ستصل الطائرة إلى الإمارات عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مما سيمدد الرحلة بنحو ساعتين.

وتضم الرحلة الرسمية المسجلة الأولى من تل أبيب إلى أبوظبي وفدا أمريكيا يترأسه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، بمرافقة وفد إسرائيلي يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما، يلغي القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد بعد أيام من الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ويأتي كذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل.

المصدر: عرب 48