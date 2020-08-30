حمدوك في جنوب السودان من أجل اتفاقيات سلام (صور)

وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جنوب السودان، ليشهد مراسم توقيع اتفاقيات سلام بين حكومة بلاده وحركات الكفاح المسلح.

واستقبل حمدوك اليوم الأحد في مطار جوبا الدولي توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ورئيس فريق الوساطة وأعضاء وفد الوساطة، ووزيرة الخارجية باتريسا خميسة واني، ووزير المالية سلفاتور قرنق مبيور، ووزير البترول قوت قان شول وعدد من كبار المسؤولين في حكومة جنوب السودان.

RT

ويرافق حمدوك خلال الزيارة وفد رفيع المستوي، يضم وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، وزير العدل، وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزيرة المالية المكلفة، وزير الطاقة والتعدين المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء السوداني خلال زيارته الفريق أول سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، ونائبه الأول رياك مشار.

RT

وأعلن السودان في وقت سابق الجمعة الماضي، أن الحكومة وحركات "الكفاح المسلح" بمسار دارفور والتي تضم 5 تنظيمات، وقعت بالأحرف الأولى على 7 من أصل 8 بروتوكولات حول ملف القضايا السياسية في عاصمة جنوب السودان جوبا.

RT

المصدر: RT