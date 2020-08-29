نائب مصري: ننحني احتراما لغضب الرئيس

قال محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري، إن غضب الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حديثه عن ملف المخالفات بالإسكندرية يوم السبت يرجع لخوفه على مستقبل الوطن.

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وأضاف عبر قناة "DMC" المصرية: "ننحني احتراما لغضب الرئيس لأنه من أجل الجيل المقبل".

وأكد أن الاعتداء على الأرض الزراعية يماثل نقص المياه، مضيفا: "نحن وراء الرئيس ووراء تحقيق رؤيته والحفاظ على الأرض الزراعية يمثل الحفاظ على مستقبل الجيل المقبل".

وكان السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين في البلاد ومرتكبي مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وحذر السيسي المخالفين خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، من مواصلة التعديات قائلا: "لا لا.. الدولة بكل مؤسساتها مسؤولة عن الحفاظ عن مصر.. لن أسمح لأحد أن يهد بلدنا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية