السيسي منفعلا: أنا على استعداد لإنزال الجيش إلى كل قرى مصر لإزالة التعديات (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين في البلاد ومرتكبي مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وحذر السيسي المخالفين خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، من مواصلة التعديات: "لا لا.. الدولة بكل مؤسساتها مسؤولة عن الحفاظ عن مصر.. لن أسمح لأحد أن يهد بلدنا".

وأضاف: "يا نوقف ونبني دولة مضبوطة أو أترك مكاني وأمشي من هنا ويأتي شخص ثان يتولى قيادة البلاد ويضيعها ويخربها زي محنا شايفين".

وتابع: "لن أسمح أبدا أن إحنا نهد بلدنا ونضيعها كده، وهجيب معدات هندسية على أعلى مستوى ولو الأمر استدعى هنزل هخلي الجيش المصري كل القرى لإزالة كافة التعديات".

وقال: "إذا كانت الناس مش عاحجبها الكلام ده.. تبقى تستفتي إننا نسيب المكان ونمشي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية