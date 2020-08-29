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إخلاء سبيل النائبين الكويتيين سعدون حماد وصلاح خورشيد

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إخلاء سبيل النائبين الكويتيين سعدون حماد وصلاح خورشيد
النائبان الكويتيان سعدون حماد وصلاح خورشيد
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أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد بعد التحقيق معهما بتهمة تورطهما مع النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المتهم بغسيل الأموال ودفع رشاوى.

وأخلي سبيل النائبين، اليوم السبت، بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف دينار كويتي لكل منهما، عقب ورود أسمائهما بتحقيقات قضية النائب البنغالي المتهم بها ضباط وشخصيات بارزة في الكويت.

وتم التحقيق مع النائبين بعد رفع الحصانة عنهما، بناء على طلب من النيابة العامة وجهته في وقت سابق إلى مجلس الأمة، الذي أقر رفع الحصانة عنهما للتحقيق معهما.

تجدر الإشارة إلى أن النائب البنغالي أقر خلال التحقيقات معه بدفع مبالغ مالية إلى النائبين مقابل تسهيل معاملاته، ومنها 50 ألف دينار أي نحو 163 ألف دولار للنائب سعدون حماد، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار، أي أكثر من مليون و 200 ألف دولار للنائب صلاح خورشيد.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية

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