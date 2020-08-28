ليبيا.. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوقف وزير الداخلية فتحي باشاغا

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا توقيف وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا وإحالته للتحقيق.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بهذا الصدد، اليوم الجمعة: "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (562) لسنة 2020م بشأن إيقاف وزير عن العمل وتكليف بمهام pic.twitter.com/WqEAbxp8a5 — GNA Media (@GovernmentLY) August 28, 2020

وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأسبوع الماضي.

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وأشار إلى أن التحقيق يخص "أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".

وتم تكليف وكيل وزارة الداخلية خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن فتحي باشاغا زار تركيا اليوم الجمعة، وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT