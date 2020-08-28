فيروس كورونا يتسبب في إنهاء جولة آثار "توت عنخ آمون" ويعيدها إلى مصر

تسبب فيروس كورونا في إنهاء جولة 166 قطعة أثرية خاصة بمعرض الملك توت عنخ آمون للخارج بدأت عام 2018، وأعيدت القطع الأثرية إلى مصر اليوم الجمعة.

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وعادت الآثار إلى أرض مصر من محطتها الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن بعد معرض أقيم تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي"، وذلك بعد جولة بدأت عام 2018 شملت لوس أنجلوس وباريس ولندن.

ونظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إغلاق المعرض بلندن خلال مارس 2020 قبل انتهاء مدته الأساسية بـ44 يوما وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها في بريطانيا.

وقرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في مصر إعادة القطع الأثرية، وعرض 10 من هذه القطع الأثرية بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و10 في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية