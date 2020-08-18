الكشف عن عدد الأهرامات في مصر ومشروع القرن الحادي والعشرين

قال عالم الآثار المصري زاهي حواس إنه يعمل الآن على الانتهاء من موسوعة "الأهرامات المصرية" التي تتضمن 8 أجزاء وتتعلق بكل ما يخص أهرامات مصر التي تصل لـ 128 هرما.

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وأكد حواس أن المتحف المصري الكبير سيكون أهم مشروع ثقافي فى العالم بالقرن الحادي والعشرين، مضيفا: "سيكون أعظم وأكبر متحف بالعالم، والتصميم الداخلي وعرض الآثار سيكون إبهارا".

ورد حواس، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبوبكر على شاشة "ON"، على مزاعم أن توت عنخ آمون عبراني، قائلا: "من يقول ذلك واحد مجنون في الآثار.. وأم توت عنخ آمون، ملكة في المقبرة 35 وهي ابنة الملك أمنحتب الثالث، ولا يصح الهجوم على توت عنخ آمون، ولا يمكن القول أن هناك ملك مصري عبراني، ومن يقول ذلك خيانة عظمي لأن الـDNA أثبت أن جميعهم مصريين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية