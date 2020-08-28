الإمارات تحذر مجلس الأمن من أن تركيا "تسعى لزرع الفوضى" في المنطقة

قالت دولة الإمارات في رسالة إلى مجلس الأمن، إن تركيا تسعى لزرع الفوضى في العالم العربي، وعملياتها العسكرية في سوريا تعد انتهاكا للقانون الدولي.

وجاءت الرسالة الإماراتية ردا على رسالة تركيا التي سلمتها إلى مجلس الأمن الشهر الماضي.

واعتبرت الإمارات رسالة تركيا "محاولة لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطيرة، وانتهاج سياسة عدوانية"، مشيرة إلى أن "تركيا نقطة وصول وعبور لمقاتلي داعش إلى أفغانستان وآسيا الوسطى".

وتابعت أن "تركيا تهدد باستخدام المهاجرين لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة".

وكانت تركيا قالت في رسالتها إن "السياسات التخريبية للإمارات لقمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة على المنطقة، تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن".

وتزايد التوتر مؤخرا بين الإمارات وتركيا، خصوصا بعد أن قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن "أبوظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا".

المصدر: وكالات