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الثاني خلال شهر.. جرحى بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب السورية

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الثاني خلال شهر.. جرحى بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب السورية
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أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء حادث انفجار عبوة ناسفة هو الثاني خلال الشهر الحالي وسط مدينة الباب في ريف حلب بسوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع بجانب جامع فاطمة الزهراء غربي المدينة وأدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح وصفت بالخفيفة.

ولم ترد أي معلومات عن المستهدف بالتفجير أو الجهة التي تقف خلفه.

وكانت المدينة شهدت في 15 الشهر الجاري انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة وأدت إلى مقتل ضابط فيما تعرف بـ "الشرطة الحرة" في المدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.

وشهدت المدينة انفجارا مماثلا بعبوة ناسفة مزروعة في سيارة يوم 11 يوليو الماضي، أدت إلى إصابة ضابط في الشرطة، إضافة إلى عدد من المدنيين.

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