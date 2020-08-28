شويغو: إرسال مجمع جديد لمكافحة الطائرات بدون طيار إلى سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه قد يتم إرسال مجمع "سابسان كونفوي" المتنقل الجديد الخاص بالتصدي للطائرات بدون طيار، إلى سوريا في حال نجاح اختباره خلال مناورات "قوقاز-2020".

وأوعز شويغو، خلال تجوله في معروضات المنتدى العسكري الفني الدولي "الجيش -2020"، باختبار عينات معينة من المعدات والأسلحة في الظروف القتالية في سوريا.

وقال الوزير، خلال مروره أمام مجمع "سابسان كونفوي" من إنتاج شركة "أفتوماتيكا"(الأتمتة): "هناك ضرورة لتطوير مثل هذه الوسائل. إذا كان المجمع جاهزا للاختبار، فلنختبره خلال تمرينات القيادة والأركان الاستراتيجية – قوقاز 2020، وإذا أظهر نتائج إيجابية، فسنرسله إلى سوريا".

وأشار شويغو، إلى ضرورة تقليص الفترة الزمنية من مرحلة التصميم، إلى اعتماد نماذج السلاح الجديدة لتدخل الخدمة القتالية.

وتكمن مهمة المجمع الجديد، في مواجهة الطائرات بدون طيار من خلال الكشف عن قنوات استقبال إشارات الأقمار الصناعية GNSS، والتشويش عليها.

المصدر: نوفوستي