منحنى كورونا في مصر يعاود الارتفاع

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس إنها سجلت 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة مقابل 206 إصابات و19 وفاة يوم الأربعاء.

وصرح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة بأن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98062 حالة من ضمنها 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة".

وأعلنت الوزارة عن شفاء 899 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT