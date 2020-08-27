 
مباشر

واس: قوات التحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه نجران

أخبار العالم العربي

واس: قوات التحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه نجران
Reuters RB/CK/KLG
العلم السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/om5j

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف أن الصاروخ أطلق "باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين."

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا