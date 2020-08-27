واس: قوات التحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه نجران

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف أن الصاروخ أطلق "باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين."

المصدر: "واس"