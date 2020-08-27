اكتشاف مقبرة إسلامية أثناء مدّ سكة للقطارات في تل أبيب

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس، بأن السلطات الإسرائيلية اكتشفت قبورا قديمة خلال عمليات حفر ضمن مشروع القطار الخفيف في تل أبيب.

وقال الباحثون في التاريخ الفلسطيني ما قبل النكبة، إن القبور المكتشفة تقع في قرية صمّيل المهجرة عام 1948 وسط تل أبيب.

وصرح مصدر لصحيفة "هآرتس" بأن القبور على ما يبدو ليست يهودية، فيما يقال حسب العاملين في السلطة إن الموقع يرصد آثارا تعود للعصر الهلنستي 333 قبل الميلاد، مرورا بالاحتلال العثماني.

يشار إلى أنه في مسح أثري أجري في الموقع سابقا، تم العثور على قطع خزفية تعود للعصر العثماني والعصور الإسلامية المبكرة.

ومع ذلك لا يزال غير واضح متى تم تأريخ المقابر نفسها، إذ ستقوم سلطة الآثار بالتحقق في ما إذا كانت هناك بقايا لرفات بشرية.

Et voilà que des tombes ont été découvertes sur le chantier du métro à #TelAviv. Travaux stoppés.

J’ai bien fait d’acheter une trottinette électrique 🛴 https://t.co/MjWHO1tgVihttps://t.co/VV1GiJp6yf — Micky (@mickyattal) August 27, 2020

المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية