وزيرة الجيوش الفرنسية تزور العراق

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مساء أمس الأربعاء إلى بغداد، للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية.

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وهذه ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال 6 أسابيع، وقال مكتب الوزيرة، إن بارلي ستجري اليوم الخميس محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة "الجهاديين"، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهماته في مايو الماضي.

كما ستتناول الغداء بعد ذلك مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري.

وستركز بارلي خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم "داعش"، إلى احترام سيادة العراق.

وقال مكتب الوزيرة إن بارلي ستتطرق في محادثاتها مع محاوريها إلى "التدخلات التركية" على الأراضي العراقية، خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني، في كردستان العراق.

المصدر: أ ف ب