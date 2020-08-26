الأمم المتحدة تطالب بـ"وضع حد" لاغتيال النشطاء في العراق

طالبت جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، بـ"وضع حد" لعمليات اغتيال النشطاء والمتظاهرين.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها بمجلس الأمن، إن "الأمم المتحدة تعلم بأن العراق يمر بمرحلة انتقالية، لذا يجب توفير الكثير من الأموال لإنجاح مهمة البعثة".

وأضافت، أن "الأمم المتحدة لن تسمح بقتل الناس لأي سبب"، مشيرة إلى "مقتل أكثر من 600 شخص حتى الآن منذ بدء التظاهرات في العراق".

ودعت إلى "العمل بجد لتحقيق مطالب المتظاهرين"، مشددة على ضرورة أن "يزيد المجتمع الدولي ضغوطه على إيران وعدم السماح لها بالاستمرار في أدائها الحالي".

المصدر: RT