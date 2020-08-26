الحكيم "يستنكر" حديث إسرائيل عن "سفارة افتراضية" في العراق

استنكر زعيم تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، إعلان إسرائيل عن افتتاح "سفارة افتراضية" في العراق.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "نستنكر المحاولات الإعلامية الاستفزازية للكيان الصهيوني في إعلانه افتتاح سفارة افتراضية في العراق".

وأضاف: "نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي، كما هو موقف العراق شعباً وحكومة من قضية القدس العادلة والشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كامل حقوقه".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي، حسن كعبية، صرح قبل أيام بأن "سفارة افتراضية" افتتحت في العراق، فيما أعرب عن أمله بانضمام العراق لاتفاقيات التطبيع.

المصدر: RT