لواء عسكري مصري يتحدث عن "سبع معارك تخوضها مصر آن واحد"

قال مدير الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري، اللواء سمير فرج، إنه لن تكون هناك سياسة ودبلوماسية ناجحة بدون قوة عسكرية.

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وأضاف اللواء سمير فرج، أثناء حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الملف الليبي شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كثيرة.

ولفت إلى أن لدى مصر 4 اتجاهات استراتيجية، موضحا أن الاتجاه الأول هو الاتجاه الشمال الشرقي باتجاه سيناء، وهذا الاتجاه خلال السنوات الماضية كان أكثر الاتجاهات تهديدا.

وأوضح أن الاتجاه الغربي وهو ليبيا، "به مشكلات والاتجاه الجنوبي بها مشكلات من النيل، والاتجاه الشمالي والبحر المتوسط به مشكلات هو الآخر".

وأشار إلى أن مصر مهددة فى الـ 4 اتجاهات فى توقيت واحد، بجانب فيروس كورونا والإرهاب والتنمية، أي أنها تخوض 7 معارك في توقيت واحد على 7 جبهات، حسب تعبيره.

المصدر: وسائل إعلام مصرية