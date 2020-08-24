الجيش المصري يعلن تنفيذ تدريبات عسكرية لتعزيز جهوزية قواته

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية لتدريبات عسكرية تجريها القوات المصرية تحت مسمى "إعصار 60".

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وقالت القوات المسلحة المصرية أن الفريق فريد شهد مشروع مراكز القيادة الخارجي (إعصار 60) الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني واستمر لعدة أيام، والذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

ووفقا لبيان الجيش المصري ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

المصدر: RT