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الكاظمي: إبعاد العراق عن سياسة المحاور منهج تسير عليه الحكومة الحالية

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الكاظمي: إبعاد العراق عن سياسة المحاور منهج تسير عليه الحكومة الحالية
جلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم الأربعاء
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قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه حكومته الحالية.

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وأكد الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن "إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا، لأن التحديات كبيرة ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".

وأضاف، أن "التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق، هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول".

وأشار الكاظمي إلى ضرورة أن "يلتقي وزراء حكومته بنظرائهم في مصر والأردن لتعزيز التعاون البيني".

المصدر: RT

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