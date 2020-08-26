الأسد يتلقى رسالة من الكاظمي حول "تعزيز التعاون" بين بغداد ودمشق

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأربعاء، تلقي الرئيس بشار الأسد رسالة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حول "تعزيز التعاون بين البلدين".

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وذكر بيان الرئاسة، أن "الأسد تلقى رسالة من الكاظمي نقلها فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق".

وأضاف، أن "الرسالة تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

وتم التأكيد خلال اللقاء بحسب البيان، على أن "دحر الإرهاب الذي عانى وما زال منه الشعبين السوري والعراقي، لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد جيشي البلدين اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد، وتمكنا من تحرير معظم الأراضي التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية".

وأكد الطرفان أن "التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي تُرسم لها، تستلزم تعاوناً وثيقاً بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها".

يذكر أن فالح الفياض كان قد إلتقى الأسد مرات عديدة خلال السنوات الماضية بصفته مندوباً عن رؤوساء الحكومات العراقية المتعاقبة.

المصدر: RT