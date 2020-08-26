سلطان عمان يمنح يوسف بن علوي " الدرجة الأولى"

كشفت السلطات العمانية عن السبب الرسمي للإعفاء المفاجئ لوزير الخارجية السابق يوسف بن علوي من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، إن السلطان هيثم بن طارق "أنعم بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بن عبد الله بقصر البركة، صباح اليوم".

ويأتي التكريم بعد أسبوع من إقالة الدبلوماسي المخضرم من منصبه، وخروجه من الحكومة للمرة الأولى، منذ 23 عاما قضاها محتفظا بمنصب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة.

صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم  حفظه الله ورعاه يتفضل فيُنعم بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بن عبدالله بقصر البركة العامر صباح اليوم. pic.twitter.com/OfVuwdun7H — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 26, 2020

المصدر: وكالة الأنباء العمانية