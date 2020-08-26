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سلطان عمان يمنح يوسف بن علوي " الدرجة الأولى"

أخبار العالم العربي

سلطان عمان يمنح يوسف بن علوي
Reuters
يوسف بن علوي
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كشفت السلطات العمانية عن السبب الرسمي للإعفاء المفاجئ لوزير الخارجية السابق يوسف بن علوي من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، إن السلطان هيثم بن طارق "أنعم بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بن عبد الله بقصر البركة، صباح اليوم".

ويأتي التكريم بعد أسبوع من إقالة الدبلوماسي المخضرم من منصبه، وخروجه من الحكومة للمرة الأولى، منذ 23 عاما قضاها محتفظا بمنصب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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